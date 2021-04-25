الهند.. واشنطن ترسل مساعدات فورية وفرنسا تدخل على الخط بـ"الأوكسجين"

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم الولايات المتحدة إرسال مكونات لإنتاج لقاحات ومعدات طبية "على الفور" إلى الهند في ظل زيادة أعداد الإصابات بشكل حاد بفيروس كورونا في البلاد، وفق ما أعلن جايك سوليفان مستشار الأمن القومي.

وتعهدت الدول الغربية بما فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تقديم المساعدة مع تصاعد أزمة فيروس كورونا في الهند والتي تسببت في زيادة حصيلة الإصابات العالمية في الأيام الأخيرة رغم تجاوز عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها في أنحاء العالم عتبة المليار.

وقال سوليفان "حددت الولايات المتحدة المكونات اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الهند والتي سيتم توفيرها على الفور"، دون الإشارة إلى إرسال لقاحات إلى هذا البلد الذي سجل الأحد حصيلة قياسية عالمية للإصابات بوباء كوفيد-19.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستوفّر في الأيام المقبلة "دعما كبيرا بالأوكسيجين" للهند حيث تزداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح مصدر مقرب من الحكومة أنّ المساعدة ستترجم بإرسال أجهزة تنفس الأوكسجين التي تفتقر إليها الهند بشدة.

وكانت العاصمة نيودلهي الأكثر تضررا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة مع تقارير عن اكتظاظ المستشفيات ونقص حاد في الأكسجين والأدوية وطلب عائلات المرضى المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة ستدرس إمكان إرسال فائض من لقاحات أسترازينيكا إلى الهند مع معاناة العملاق الجنوب آسيوي من زيادة حادة على صعيد انتشار وباء كوفيد-19.