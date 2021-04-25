الدفاع التركية: عمليتنا العسكرية تسير وفق المخطط في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن العملية التي شرعت أنقرة في تنفيذها داخل الأراضي العراقية مؤخراً تسير وفق المخطط لها.

وشنت القوات التركية في 23 من الشهر الجاري هجوماً برياً وجوياً في المناطق الحدودية في عملية عسكرية جديدة أطلق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "عملية مخلب البرق".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن العمليات العسكرية مستمرة وفق المخطط لها، مضيفة "قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافا في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع".

وتأتي العملية العسكرية بعد فشل العملية الأخيرة في شباط فبراير الماضي، ومقتل 12 جنديا تركيا وتوجيه اللوم للجيش التركي وأردوغان لسوء التخطيط والتنفيذ.

وكثيراً ما تشن تركيا عمليات عسكرية في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان لملاحقة المقاتلين الكورد التابعين لحزب العمال الكوردستاني.

وهبطت قوات الكوماندوز في منطقة ميتينا باستخدام مروحيات، بينما قصفت مقاتلات تركية أهدافا لحزب العمال الكوردستاني، وفق وسائل إعلام رسمية.

واستخدم حزب العمال الكوردستاني المناطق الجبلية على الحدود التركية العراقية نقطة انطلاق لصراعه الدموي المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية.

وفي حديثه إلى مركز قيادة العملية عبر دائرة اتصال مغلقة، قال أردوغان إن الهدف من الهجوم هو "إنهاء وجود التهديد الإرهابي بشكل كامل على طول حدودنا الجنوبية".

وتابع "ليس هناك مكان للجماعة الإرهابية الانفصالية في مستقبل تركيا أو العراق أو سوريا".