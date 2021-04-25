داعش يشن هجوماً ليلياً على الجيش جنوب كركوك

أربيل (كوردستان 24)- شن تنظيم داعش مساء الأحد هجوماً عنيفاً على ثكنة للجيش العراقي في محيط بلدة داقوق إلى الجنوب من مدينة كركوك.

وشن مسلحو داعش هجومهم في وقت متأخر من ليل الأحد على نقطة الجيش الواقعة في قرية افتخار الواقعة إلى الغرب من بلدة داقوق.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن اشتباكات عنيفة أعقبت الهجوم الذي أدى إلى إصابة جندي على الأقل بجروح، مشيراً إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة.

ولم يفد المصدر بالمزيد من التفاصيل.

وهذا أحدث هجوم يشنه تنظيم داعش على الجيش العراقي في كركوك.

وعلى الرغم من إعلان هزيمته، لا يزال التنظيم يشن هجمات محاكياً أساليب حرب العصابات.