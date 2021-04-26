تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بأحدث عملياتها العسكرية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين مقتل أحد جنودها خلال أحدث عملياتها العسكرية التي تنفذها داخل الحدود العراقية.

وشنت القوات التركية في 23 من الشهر الجاري هجوماً برياً وجوياً في المناطق الحدودية في عمليتين عسكريتين جديدتين أُطلق عليهما اسم "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجندي قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاتلو حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق.

وتتركز العمليتان العسكريتان في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" في الأراضي على الحدود بين إقليم كوردستان وتركيا، حسبما يقول مراسلنا.

وتأتي هذه العملية العسكرية المزدوجة بعد فشل العملية الأخيرة في شباط فبراير الماضي، ومقتل 12 جنديا تركيا وتوجيه اللوم للجيش التركي لسوء التخطيط والتنفيذ.

وكثيراً ما تشن تركيا عمليات عسكرية في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان لملاحقة المقاتلين الكورد التابعين لحزب العمال الكوردستاني.

واستخدم حزب العمال الكوردستاني المناطق الجبلية على الحدود التركية العراقية نقطة انطلاق لصراعه الدموي المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية.