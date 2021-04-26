ظريف يصل بغداد في زيارة رسمية تشمل أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق تستمر يومين وتشمل إقليم كوردستان.

وسيلتقي ظريف مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية لبحث جملة من القضايا.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن ظريف سيجري اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف بعضاً من الزعماء العراقيين.

وأضاف المصدر أن الوزير الإيراني سيتوجه إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ظهر غد الثلاثاء للقاء كبار المسؤولين في الإقليم.