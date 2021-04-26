إقليم كوردستان يتلقى دفعة جديدة من لقاح كورونا مع اشتداد الجائحة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى إقليم كوردستان في وقت متأخر من الليل دفعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الوقت الذي يكافح موجة ثانية وعنيفة من الوباء.

وصلت الدفعة، التي تضم 2340 جرعة، إلى مطار أربيل الدولي، بموجب ما يخصص له من حصص من قبل وزارة الصحة الاتحادية.

وقال مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة أربيل الدكتور سرهنك جلال لكوردستان 24، إن الجرعات ستوزع على مراكز اللقاح اعتباراً من يوم غد.

وأضاف أن 1,170 جرعة خُصصت لمركز أربيل ومثلها إلى مدينة سوران، مبيناً أن اللقاحات ستتاح إلى المواطنين في مراكز اللقاح بداية من مساء الثلاثاء.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين سجلوا أسمائهم وتلقوا رسائل في هواتفهم بوسعهم زيارة مراكز التلقيح التي اختاروا خلال التسجيل والقريبة من محل سكنهم.

وتلقى 25 ألف شخص اللقاح في حدود أربيل حتى الآن من بين 55 ألف شخص كانوا قد سجلوا لطلب الحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني.

ووفقاً لمسؤولين في وزارة الصحة، فإن 20 بالمئة من مواطني إقليم كوردستان سيحصلون على اللقاحات بحلول نهاية هذا العام.

وسجل إقليم كوردستان لغاية الآن 146,031 إصابة بالوباء منها 3,959 وفاة منذ أن ظهرت الجائحة في الإقليم في شباط فبراير الماضي.