بورصة أربيل.. الدولار بسعر جديد والذهب مستقر
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار تغييراً طفيفاً أمام العملة المحلية، بينما لا يزال سعر الذهب مستقراً في أسواق أربيل.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147700 دينار
100 يورو = 179000 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6150 دينار
دينار أردني واحد = 2800 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 317000 دينار