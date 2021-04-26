برلمان كوردستان يتسلم ثاني تقارير الإصلاح من الحكومة ويستعد لمناقشته

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة النزاهة في برلمان كوردستان الاثنين أن حكومة الإقليم أحالت ثاني تقرير لها خاص بالإصلاح إلى البرلمان.

ودخل قانون الإصلاح الذي صاغته الحكومة برئاسة مسرور بارزاني، حيز التنفيذ منذ العام الماضي بعد أن أقره برلمان كوردستان في مطلع العام ذاته.

وترسل حكومة إقليم كوردستان تقريراً عما أنجزته من إصلاح إلى البرلمان كل فترة من الزمن، بموجب اتفاق مع اللجنة المالية البرلمانية التي تعد طرفاً رقابياً في العملية.

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية ويسي سعيد لكوردستان 24، إن حكومة إقليم كوردستان أرسلت اليوم التقرير الثاني حول تنفيذ قانون الإصلاح إلى برلمان كوردستان.

وسبق أن قال نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي للصحفيين إن التقرير الثاني يختلف عن التقرير الأول ويتضمن المزيد من البيانات والمعلومات حول تنفيذ القانون.

ومن المقرر أن يتم تقديم القرار إلى اللجنة الخاصة بعد وصوله إلى هيئة الرئاسة. وسيعد جميع أعضاء البرلمان واللجنة المالية تقريرا عنه.

ومن المؤمل أن تتم مناقشة التقرير من قبل الحكومة والبرلمان.

ويتركز قانون الإصلاح إجمالاً على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وتقول حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إن قانون الإصلاح سيسهم في تحقيق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.