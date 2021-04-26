الإدارة الذاتية تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الرئيس المشترك للهيئة جوان مصطفى، في بيان ان حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأتين من القامشلي ورجلين من ديرك وثلاثة رجال من دير الزور وآخر من منبج.

وقال مصطفى انه تم تسجيل 153 اصابة جديدة بكورونا، وهي تعود لـ 96 ذكرا و57 انثى.

وتوزعت الاصابات كالتالي: 46 حالة في الحسكة و23 في القامشلي، و14 في ديرك، 12 في درباسية، 4 في كركي لكي، 41 في الرقة، في دير الزور، حالتان في مخيم الهول و3 حالات في الشهباء.

وبحسب البيان فقد تماثلت 17 حالة للشفاء في عموم مناطق الادارة.

وبلغ عدد الاصابات في مناطق الادارة 15329، شفي منها 1555، فيما توفي حتى الآن 530 شخصا.

سوار احمد