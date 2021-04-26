كوردستان تسجل 11 وفاة واكثر من الف اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة وفاة واكثر من الف اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 8356 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 1109 اصابة جديدة، 259 منها في اربيل، 248 في السليمانية، 517 في دهوك و78 في كرميان و7 في رابرين.

وتماثلت 921 حالة للشفاء، 105 في اربيل و317 في السليمانية و411 في دهوك و7 في حلبجة و70 في كرميان و11 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة، 3 منها في اربيل و2 في السليمانية و3 في دهوك و1 في كرميان و2 في رابرين.

وبلغ العدد الكلي للاصابات 147140، شفي منها 123750، فيما توفي حتى الآن 3970 شخصا.

سوار احمد