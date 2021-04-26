الأعرجي يؤكد وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وجوب انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال الأعرجي للسفير الكندي في بغداد أولريك شانون.

وذكر البيان ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الاثنين، السفير الكندي في بغداد، أولريك شانون"، مبينا أن "الأعرجي أكد على وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق، وفق جدول زمني متفق عليه، وبين أن كندا عضو في التحالف الدولي وهي معنية بهذا الأمر".

وخلال الاجتماع تباحث الأعرجي والسفير الكندي اهمية مشاركة كندا في إعادة إعمار مدينة سنجار.

وتابع البيان "كما بحث الأعرجي مع السفير الكندي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضا، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

واضاف أنه "جرت مناقشة أوضاع مدينة سنجار وأهمية أن تكون لكندا مشاركة واضحة في إعادة إعمارها، وبحث الجانبان أيضا، الأوضاع في مخيم الهول الحدودي مع سوريا".

سوار احمد