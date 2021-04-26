عودة المدنيين الى حي الطي بعد توقف الاشتباكات بين الآسايش و"الدفاع الوطني"

أربيل (كوردستان 24)- عاد اهالي حي الطي الواقع بجنوب القامشلي، الى منازلهم وذلك بعد خروج قوات الدفاع الوطني من الحي بعد اشتباكات لمدة اسبوع مع قوات الأمن الكوردية "الاسايش".

وقال مراسل كوردستان 24 اكرم صالح ان قوات الاسايش قامت بتمشيط الحي بأكمله مؤكدا ان عشرات العوائل تدفقت الى الحي منذ الصباح الباكر، بعد ان كانت قد نزحت الى مناطق الادارة الآمنة اثناء الاشتباكات.

وهدأت الأمور بعد التوصل الى "هدنة دائمة" بعد اشتباكات عنيفة بين الأمن الكوردي و"الدفاع الوطني" الموالية للحكومة السورية.

وبحسب بيان للاسايش فإن الهدنة تمت بضمانة روسية ومن قوات سوريا الديمقراطية.

واندلعت الاشتباكات يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية حاجز تفتيش تابع لقوات الأمن الكوردية في دوار الوحدة بمدينة القامشلي.

وقوات الأمن الكوردية هي قوة تابعة للإدارة الذاتية التي أعلنت نظاماً للحكم الذاتي من جانب واحد. ولطالما تجنب الكورد الاحتكاك بالقوات التابعة للحكومة السورية.

وللحكومة السورية وجود محدود في القامشلي ولا تزال تحتفظ بـ"مربع أمني" يمثل المركز الرئيسي لقوات الحكومة السورية في المدينة.

سوار احمد