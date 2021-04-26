رئيس حكومة اقليم كوردستان يستعرض عددا من المحاور في لقاء خاص على "الجزيرة"

أربيل (كوردستان 24)- يحل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ضيفاً على قناة الجزيرة الفضائية للحديث عن عدد من المحاور والملفات السياسية.

ويبث اللقاء يوم غد الثلاثاء الساعة 07:05 مساءً ضمن برنامج (لقاء اليوم)، حيث سيتحدث مسرور بارزاني عن الحوار الإستراتيجي الأمريكي - العراقي وموقف حكومة إقليم كوردستان.

كما سيتم الحديث عن تهديدات الميليشيات لقوات التحالف الدولي وإقليم كوردستان والعراق عامة، والعلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بعد إقرار قانون الموازنة، وكذلك علاقة إقليم كوردستان بالدول المجاورة ولا سيما تركيا وإيران.

سوار احمد