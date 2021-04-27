ظريف يزور اربيل ويجتمع مع قادة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يقوم اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان، قادما من بغداد.

ووصل ظريف إلى بغداد يوم امس الاثنين في زيارة رسمية إلى العراق تستمر يومين وتشمل إقليم كوردستان.

وسيلتقي ظريف مع كبار المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان لبحث جملة من القضايا، أهمها العلاقات بين اربيل وطهران.

ومن المقرر ان يتوجه الوزير الإيراني إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ظهر اليوم الثلاثاء للقاء كبار المسؤولين في الإقليم.

سوار احمد