برلمان كوردستان يجتمع ويناقش "السلم الأهلي"

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع برلمان اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، لمناقشة حفظ السلم الأهلي ومشاكل الأطفال.

وسيجتمع البرلمان اليوم الثلاثاء 27/4/2021، ويضن جدول الجلسة فإنه ستم مناقشة مشاكل الأطفال والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزء الأول من الجلسة.

وبحسب ما اعلنت هيئة رئاسة البرلمان فإنه سيجري البحث في جزء آخر من الجلسة "حفظ السلم الأهلي" واحترام القيم المجتمعية والدينية والحريات الشخصية، مشيرة الى ان وزير الشؤون الاجتماعية سيحضر الجلسة.

سوار احمد