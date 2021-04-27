اقتصاد

اسعار العملات الأجنبية والذهب تسجل استقرارا في اسواق اربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان اسعار العملات اسعار الذهب اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت اسعار العملات الأجنبية والذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارا في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147700 دينار

100 يورو = 178000 دينار

100 جنيه إسترليني = 205000 دينار

ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6150 دينار

دينار أردني واحد = 2800 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 317000 دينار

سوار احمد

Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات