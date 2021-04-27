اسعار العملات الأجنبية والذهب تسجل استقرارا في اسواق اربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجلت اسعار العملات الأجنبية والذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارا في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147700 دينار
100 يورو = 178000 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6150 دينار
دينار أردني واحد = 2800 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 317000 دينار
سوار احمد