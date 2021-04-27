أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى أسبوع قبل انطلاق "أوبك بلس"

أربيل (كوردستان 24)- قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوع ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،يأتي هذا قبل انطلاق الاجتماع الرسمي لتحالف أوبك بلس فى وقت لاحق اليوم ،لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،واتخاذ ما يلزم تجاه سياسة الإنتاج بما يحقق المزيد من التوازن بين العرض والطلب.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2 بالمئة الى مستوى 62.1 دولارا منذ 20 نيسان ابريل الجاري من مستوى الافتتاح عند 61.95 دولاراوسجل أدنى مستوي عند 61.94 دولارا ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0 بالمئة إلى مستوي 66.42 دولارا للبرميل الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 65.76 دولارا، وسجل أدنى مستوى عند 65.68 دولارا.

وفقد الخام الأمريكي يوم الاثنين نسبة 0.3 بالمئة ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.4 بالمئة ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند.

وأظهر جدول أعمال منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ،أن اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج لتحالف "أوبك بلس" والاجتماع الوزاري لدول التحالف سيعقد اليوم ،أي قبل يوم من الموعد الذي كان مقررا من قبل.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه من المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الساعة الثالثة عصر اليوم "الساعة 12 بتوقيت غرينتش" على أن يبدأ بعده الاجتماع الوزاري.

سوار احمد