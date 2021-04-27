سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الخارجية الإيراني

وصل ظريف إلى أربيل في وقت سابق من اليوم بعد سلسلة مشاورات ومباحثات أجراها مع كبار المسؤولين في بغداد
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مسرور بارزاني خلال لقائه جواد ظريف
مسرور بارزاني خلال لقائه جواد ظريف
کوردستان مسرور بارزاني محمد جواد ظر إيران إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 27 نيسان (أبريل) 2021، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف.

وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى التباحث إزاء سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلين، كذلك جرت مناقشة آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.

كما تناول اللقاء، العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن أهمية تنفيذ قانون الموازنة العامة والالتزام به، إلى جانب إرسال المستحقات المالية لحكومة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

مسرور بارزاني خلال اجتماع اليوم - صورة: KRG
مسرور بارزاني خلال اجتماع اليوم - صورة: KRG
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع ظريف
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع ظريف
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG

 

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