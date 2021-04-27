نيجيرفان بارزاني لظريف: كوردستان عامل أمن واستقرار للمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحضور السفير الإيراني لدى العراق والقنصل العام الإيراني في أربيل والقنصل الإيراني في السليمانية وعدد من مسؤولي ومستشاري وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس وعدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، تحدث نيجيرفان بارزاني عن العلاقة الوطيدة بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعم إيران المستمر لإقليم كوردستان في الأوقات العصيبة.

وجدد التأكيد بأن إقليم كوردستان سيظل عامل أمن واستقرار، وأنه ينظر إلى علاقاته مع إيران على أساس حسن الجوار والمصلحة المتبادلة.

من جانبه، أكد محمد جواد ظريف رغبة بلاده في تطوير العلاقات التاريخية مع إقليم كوردستان، وأعرب عن قلقه من الهجوم الصاروخي على أربيل، وقال إن إيران تريد أن تكون المنطقة هادئة ومستقرة، معتبراً أن الاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية من مصلحة الجانبين.

وتناول الاجتماع سبل محاربة الإرهاب ووجود التحالف الدولي في العراق، فضلاً عن الانتخابات العراقية المقبلة واتفاق سنجار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للعراق وإقليم كوردستان مع إيران والحركة التجارية إلى جانب تطورات المنطقة، بحسب بيان رئاسي.