"أبطال آسيا".. الهلال يستعيد توازنه واحتدام المنافسة في "مجموعة العراق"

أربيل (كوردستان 24)- استعاد الهلال السعودي توازنه بفوزه الكبير على نظيره أي جي أم كاي الأوزبكي 3-صفر، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما احتدمت المنافسة في المجموعة الثالثة بعدما باتت ثلاثة فريق بنفس الرصيد.

في المجموعة الأولى، رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق المواجهتين المباشرتين عن الاستقلال الطاجيكي المتصدر الذي أسقط شباب الأهلي الإماراتي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليتجمد رصيد الأخير عند أربع نقاط أسوة بأي جي أم كاي ويودّعان البطولة.

ويلتقي الهلال بشباب الأهلي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجمعات مساء الجمعة المقبل. ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الخمس عن منطقة الغرب الى الأدوار الإقصائية، إضافة الى أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.

وسقط الهلال أمام الاستقلال 4-1 في الجولة الماضية قبل أن يتعافى الليلة بفوز كبير.

وتناوب على تسجيل أهداف الهلال كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو (38)، والفرنسي بافيتيمبي غوميز (47)، وياسر الشهراني (57).

دخل مدرب الأزرق البرازيلي روجيرو ميكالي المباراة بتغيير طفيف على القائمة الأساسية وذلك بالزج باللاعب الشاب ناصر الدوسري أساسيًا بدلًا من هتان باهبري الذي شارك أساسيًا في المباريات الثلاث الماضية.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الشاب سعد الناصر للمرة الأولى مع الفريق الأزرق الأول، وذلك بعد أن دخل بديلا في الشوط الثاني.

بدأ الهلال المباراة بضغط كبير منذ الدقيقة الأولى، بحثًا عن أخذ الأسبقية، وكان التهديد الأول عن طريق محمد كنو الذي انفرد بمرمى الخصم لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة ليهدر فرصة التسجيل المبكر (4).

استمر بعدها الضغط الهلالي والتسديد على مرمى الفريق الأوزبكي حتى كاد البيروفي كاريلو أن يهز الشباك ولكن راية الحكم أوقفت الهجمة بداعي التسلل (8).

وبعد مرور أربع دقائق كاد فييتو أن يحرز أول الأهداف ولكن كرته مرة بجانب القائم (12). توالت الكرات الهلالية الخطرة حتى استلم محمد كنو كرة مررها له الارجنتيني لوسيانو فييتو ليسددها من خارج منطقة الجزاء اعتلت المرمى بسنتمترات قليلة (20).

وجاءت أول هجمة للفريق الأوزبكي عند الدقيقة (26) ولكن الدفاعات الزرقاء كانت بالمرصاد، لترتد الكرة إلى الهلال ليمرر ناصر الدوسري كرة إلى جوميز الذي حول الكرة برأسه إلى جانب القائم الأوزبكي (27).

واستغل فييتو تمريرة زميله محمد كنو ليسددها بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء معلنًا أول أهداف الهلال (38).

ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف غوميز هدفًا ثانيًا بعد أن وصلت إليه عرضية محمد كنو ليضغها برأسه في الشباك (47).

وأتم الشهراني ثلاثية الهلال بعدما تلقى تمريرة ذكية من فييتو ليسكن الكرة الشباك بشكل رائع (57).

- هزيمة أولى للدحيل -

وحقق الشرطة العراقي فوزه الاول في البطولة القارية هذا الموسم بعد اربع هزائم متتالية عندما ألحق بالدحيل خسارته الاولى 2-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي احتدمت فيها المنافسة بعد تعادل الأهلي السعودي مع استقلال طهران الإيراني من دون أهداف.

وشكلت الخسارة صفعة للدحيل بقياده مدربه الفرنسي صبري لموشي في مسعاه لبلوغ الدور الـ16، إذ تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثاني بنفس رصيد استقلال طهران المتصدر والأهلي السعودي الثالث، مقابل ثلاث للشرطة الذي دخل المباراة وهو خارج المنافسة أصلاً.

وسجل أمجد عطوان (3) ومحمد داود (85) هدفي الشرطة، في حين أحرز مايكل أولونغا (57) هدف الدحيل.

وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب مهدي بن عطية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وفي المباراة الثانية، فوت الأهلي فرصة الانفراد بالصدارة عقب تعادله السلبي مع استقلال طهران الإيراني على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول للأهلي، لكن الاستقلال كاد أن يفتتح التسجيل لولا تألق الحارس محمد العويس الذي تصدى لكرة مهدي قائدي القوية وحولها لركنية بصعوبة (9). ورد الأهلي بكرة قوية صوبها عبد الرحمن غريب من ركلة حرة وتصدى لها محمد مظاهري قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (16).

وكرر نفس اللاعب المحاولة عندما سدد كرة قوية تصدى لها مظاهري وأمسكها على دفعتين (24)، اتبعها السوري عمر السومة بكرة رأسية لكنها علت العارضة بقليل (28).

وحرمت العارضة الأهلي من هدف عندما تصدت لكرة عبد الباسط هندي قبل أن تعود وينهي الدفاع خطورتها (39)، ثم سدد المغربي إدريس فتوحي كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء لكن الحارس الإيراني كان حاضراً وتصدى لها ببراعة (44).

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وكان قريباً من التسجيل، لولا تدخل الحارس محمد مظاهري الذي تصدى لرأسية عمر السومة وحولها لركنية (65)، ثم سدد إدريس فتوحي كرة قوية صدها الحارس (68) وعمر السومة كرة مماثلة مرت بجانب القائم (81).

ورغم محاولات الأهلي في الدقائق المتبقية، عجز عن الوصول الى الشباك.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الجمعة، حيث يلتقي الدحيل مع الأهلي، والاستقلال مع الشرطة.