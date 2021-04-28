الصحة العراقية عن "كورونا الهندي": لم يصل بعد.. وكل شيء وارد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة العراقية الأربعاء إن مختبراتها لم تسجل أي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، لكنها لم تستبعد ذلك مستقبلاً.

وفي ظل المشاهد المفزعة في الهند، سارع العراق إلى اتخاذ إجراءات سريعة تمثلت بإيقاف الرحلات الجوية ومنع دخول الوافدين من هذه الدولة للحيلولة دون انتقال السلالة الهندية التي تتميز بسرعة انتشارها وضراوتها من ناحية الأعراض التي تحدث للمصابين.

ونقلت صحيفة الصباح المملوكة للدولة عن وزارة الصحة العراقية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة مؤكدة حتى اللحظة بـ"الفيروس الهندي".

وجاء ذلك رداً على تقارير صحفية محلية تحدثت عن تسجيل إصابة في مدينة الناصرية بالسلالة الهندية لشخص كان قادماً من الهند.

وقالت وزارة الصحة إن جميع الأمور واردة بسبب "قدرة كورونا على التحور بين مدة وأخرى".

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند، مئتي ألف بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من ثلاثة آلاف في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 ألف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية. وخلال نيسان أبريل وحده سجلت ستة ملايين إصابة.