"عاجل جداً".. العراق يدرس تعليق الدوام المدرسي وحظر السفر من وإلى الهند

أربيل (كوردستان 24)- طرحت وزارة الصحة العراقية، مقترحاً يقضي بتعليق الدوام المدرسي الحضوري وحظر السفر من الهند وإليها.

جاء ذلك في كتاب "عاجل جداً" موجه إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي تملك صلاحية اتخاذ القرارات المهمة بشأن كورونا.

ويتضمن المقترح الأول إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله إلكترونياً عن بعد، أما الثاني فيقضي بمنع السفر من وإلى الهند ابتداءً من تاريخ 1 أيار مايو المقبل والى أشعار آخر.

وقالت وزارة الصحة إنها طرحت المقترحين وذلك "نظراً لخطورة الموقف الوبائي الحالي في العراق حيث تم تسجيل أعلى معدلات إصابة ووفيات منذ بدء الجائحة إضافة لتسجيل إصابات ضمن الطلاب والهيئات التدريسية في المدارس والماهد والكليات".

وحمل الكتاب تاريخ 25 من الشهر الجاري بالتزامع مع حادثة ابن الخطيب، وأشارت وزارة الصحة فيه إلى تسجيل زيادة كبيرة جداً في أعداد الإصابات والوفيات في الهند مع تفشي سلالة متحورة جديدة "والتي تتميز بسرعة انتشارها وشدة العدوى وما يمثله هذا الوضع.. من تهديد حقيقي".

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند، مئتي ألف الأربعاء بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من ثلاثة آلاف في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 ألف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية. وخلال نيسان أبريل وحده سجلت ستة ملايين إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن مؤسساتها الصحية لاستيعاب المصابين ذات إمكانيات محدودة للغاية، في وقت يكافح فيه العراق موجة ثانية من الوباء.

وسبق أن نفت وزارة الصحة تسجيل أي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، لكنها لم تستبعد ذلك مستقبلاً. وسارعت البلاد إلى اتخاذ إجراءات سريعة تمثلت بإيقاف الرحلات الجوية.

وبحسب وزارة الصحة فإن جميع الأمور واردة بسبب "قدرة كورونا على التحور بين مدة وأخرى".

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في العراق المليون بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 15 ألفاً. وقد سجلت البلاد، على الأرجح بسبب أعمار سكانها وهم من الأصغر سناً، عدداً قليلاً نسبياً من الوفيات.

وتجري وزارة الصحة فحوصاً لحوالي أربعين ألف شخص يومياً وهو عدد منخفض جداً في بلد يضم عدداً من المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة وتشهد اكتظاظاً.