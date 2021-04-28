مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لمناقشة عدد من الملفات المهمة

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وستشهد جلسة مجلس الوزراء استعراض آخر الأرقام المتعلقة بموازنة الإقليم لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة نتائج اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بالجفاف في الإقليم.

وستتضمن الجلسة عرض بعض القوانين التي أحالتها وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان إلى سكرتارية مجلس الوزراء للتصويت النهائي عليها.

والقوانين هي: مشروع (قانون المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان – العراق) وملحقات (النظام الداخلي وجمع الأدلة)، ومشروع (قانون العمل وتعديل قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط).

وتشمل القوانين، عرض مسودة تعديل قانون (اتحاد غرف التجارة والصناعة، وزارة التجارة والصناعة، القانون التجاري) الخاص بملف (الاسم التجاري والسجل التجاري).