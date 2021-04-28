"لجنة كورونا" تبحث الوضع الوبائي ومصير العام الدراسي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تعقد اللجنة العليا لمكافحة كورونا اجتماعها الدوري لبحث الوضع الوبائي ومصير العام الدراسي في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل لكوردستان 24، إن اللجنة العليا ستجتمع اليوم لتقييم التقارير المتعلقة بالوضع الصحي والعملية التعليمية.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك مصير العام الدراسي.

واعتمدت السلطات منذ أشهر عديدة التعليم عن بعد (أون لاين) لتلاميذ وطلبة المدارس في إطار تدابير احتواء تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن قال رئيس اتحاد المعلمين أحمد كرمياني لكوردستان 24، إن الكثير من الناس لا يدعمون التعليم الإلكتروني لكونه غير ملائم لهم.

وتابع "لقد اعتمدنا التعليم عبر الإنترنت في اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد المعلمين، حتى لا يضيع العام الدراسي، وهذا الأمر مهم لنا".

وأشار إلى أنه من الجيد إعادة الدوام الحضوري الصفي إلى المدارس على أن يكون يوماً واحداً في كل أسبوع مع تدابير وقائية صارمة.