انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار في أسواق أربيل

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية مع انخفاض ملحوظ للذهب في أسواق أربيل بإقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق أربيل

100 دولار = 147900 دينار

100 يورو = 178000 دينار

100 جنيه إسترليني = 205000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار

دينار أردني واحد = 2800 دينار

سعر الذهب في أسواق أربيل

مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار