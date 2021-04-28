انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار في أسواق أربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية مع انخفاض ملحوظ للذهب في أسواق أربيل بإقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق أربيل
100 دولار = 147900 دينار
100 يورو = 178000 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار
دينار أردني واحد = 2800 دينار
سعر الذهب في أسواق أربيل
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار