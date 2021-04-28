بالصور | أربيل تدشن أول مسار للدراجات الهوائية وتأمل تعميمه في جميع شوارعها

أربيل (كوردستان 24)- دشنت عاصمة إقليم كوردستان أربيل اليوم الأربعاء، أول مسار للدراجات الهوائية لمنح الهواة مجالاً لممارسة رياضة ركوب الدراجات.

وتفتقد أربيل، كما باقي محافظات الإقليم، إلى مسارات للدراجات الهوائية في الشوارع العامة وكذلك الطرق الفرعية المكتظة بالسيارات في الغالب.

وقال المتحدث باسم شرطة مرور أربيل المقدم فاضل حاجي على حسابه الرسمي في فيسبوك "تم تدشين أول مسار للدراجات الهوائية لتنظيم حركة مرورها والحفاظ على سلامة راكبيها".

وأضاف أن المسار يقع في طريق الـ100 متر السريع قرب مدرسة كامبردج، وهي منطقة لا توجد فيها حركة مرورية تذكر، مبيناً أن هدف المسار هو ممارسة الرياضة لهواة الدراجات.

وأشار إلى إكمال كل ما يتعلق من أعمال لتنظيم المسار، ولا سيما الإشارات المرورية التي تم وضعها من قبل الفريق الهندسي في مرور أربيل.

وأعرب فاضل حاجي عن أمله بأن يكون هذا المسار بداية لإنشاء مسارات أخرى للدراجات الهوائية في جميع شوارع أربيل.

وقال "ما تم إنجازه هو مجرد اختبار لمعرفة مدى نجاحه قبل تعميمه في جميع الشوارع".