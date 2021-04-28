نيجيرفان بارزاني: دستور كوردستان المزمع اعداده سيضمن حقوق المسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان دستور الاقليم المزمع اعداده سيضمن حقوق المسيحيين وجميع المكونات الدينية والقومية في الإقليم.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لسفير الفاتيكان في العراق ميتيا ليسكوفار، في زيارته الاولى الى العراق منذ توليه منصبه، وفق ما ذكر بيان لرئاسة الاقليم.

واكد نيجيرفان بارزاني على ان الاقليم ينظر باهتمام إلى علاقاته مع الفاتيكان معتبرا زيارة قداسة البابا إلى العراق وإقليم كوردستان حدثاً تاريخياً، آملاً أن تكون حافزاً لعودة المسيحيين إلى وطنهم، حيث رحل عدد كبير منهم عن العراق بسبب الاقتتال والعنف اللذين شهدهما البلد في السنوات الماضية.

وعد رئيس الاقليم افتتاح الجامعة الكاثوليكية في عينكاوا خطوة مهمة وإيجابية مؤكداً أن التربية أساس رئيس لمجتمع جيد ومتقدم، ولهذا يجب إيلاء منتهى الاهتمام بنوعية الدراسة وبثقافة التعايش والتسامح وأن تنشئ الجامعات شبكة علاقات واسعة مع جامعات العالم لكي تستفيد إلى أبعد الحدود من التجارب الناجحة وتصبح جسر تواصل وتعزز التعايش والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، جدد سفير الفاتيكان في العراق التعبير عن شكر وتقدير الفاتيكان لإقليم كوردستان الذي فتح أبوابه في وجه النازحين المسيحيين وآواهم، إلى جانب غيرهم من نازحي العراق، وأشار إلى أن الفاتيكان ينظر باهتمام وتقدير وامتنان كبير إلى هذا الموقف وإلى ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر في إقليم كوردستان، وشكر نيجيرفان بارزاني ومسؤولي وشعب كوردستان وبارك لهم على الترحيب الحار بقداسة البابا في إقليم كوردستان.

وأشاد رئيس الاقليم بالدور المهم لمسيحيي إقليم كوردستان والعراق مبيناً أن المسيحيين مكون أصيل ورئيس لإقليم كوردستان ولهم دور مشهود في خدمة وبناء وتقدم إقليم كوردستان وترسيخ ثقافة التعايش فيه. وشدد على أنه لضمان حقوق كل مكونات كوردستان، فإن دستور إقليم كوردستان الذي يجري العمل على إعداده يحمي ويضمن كل حقوق المسيحيين وجميع المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان.

وشكلت الأوضاع في سهل نينوى، أحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، مستجدات وباء كورونا وحملة التلقيح ضد الفايروس، علاقات أربيل – بغداد، الانتخابات القادمة وأوضاع العراق بصورة عامة والتحديات التي تواجه البلد محاور أخرى للاجتماع الذي شارك فيه وفد كنسي.

سوار احمد