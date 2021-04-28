كوردستان تسجل 16 وفاة وألفية جديدة من الاصابات

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت زارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاءن تسجيل 1031 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 8352 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 1031 اصابة جديدة، 163 منها في اربيل و322 في السليمانية و476 في دهوك و8 في حلبجة و62 في كرميان.

وتماثلت 973 حالة للشفاء، معظمها في دهوك والسليمانية واربيل.

واكدت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بكورونا، 6 منها في اربيل و7 في السليمانية و2 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات 149140، شفي منها 125601، فيما توفي حتى الآن 4005 شخصا.

سوار احمد