مسرور بارزاني: ملتزمون بترسيخ ثقافة التعايش السلمي في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 28 نيسان (أبريل) 2021، سفير الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار.

ونقل سفير الفاتيكان تحيات بابا الفاتيكان وشكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على إنجاح زيارته إلى إقليم كوردستان وحماية المسيحيين واستضافتهم واستقبال النازحين واللاجئين وجميع الذين يفرون من العنف والقمع ويلوذون بإقليم كوردستان طلباً للأمان.

وأكد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بترسيخ ثقافة التعايش السلمي والقومي وتعزيزها في إقليم كوردستان، واصفاً زيارة البابا إلى العراق وإقليم كوردستان بالتاريخية، كما أعرب عن أمله بأن تزدهر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف المكونات العراقية.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التطرق إلى العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وأهمية تنفيذ قانون الموازنة العامة وإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.

كذلك تناول الاجتماع، الوضع في سهل نينوى والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بالإضافة إلى بحث تطبيع الوضع في تلك المناطق وتنفيذ المادة 140 من الدستور.

سوار احمد