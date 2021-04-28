كوردستان تقرر فرض الحظر الشامل للتجوال خلال أيام العيد

أربيل (كوردستان 24)- اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ان حكومة الاقليم قررت فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة ايام خلال عيد الفطر.

وعقدت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، اليوم الاربعاء، اجتماعها الدوري لبحث الوضع الوبائي ومصير العام الدراسي في إقليم كوردستان.

وقال عادل ان كافة الوافدين من الهند سيتم فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما، كما انه سيتم تعليق السفر الى الهند.

واكد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان على اهمية أن يلتزم كافة المواطنين بالتعليمات الصحية وخصوصا الطلبة/ مؤكدا ان عليهم التقيد بالإجراءات الوقائية، لافتا الى انه سيتم الإعلان عن القرارات الملائمة بشأن العملية الدراسية.

واشار عادل الى ان الحكومة تنتظر تقرير وزارة الصحة للاستناد عليه لكي تتمكن من إصدار قرار ملائم بشأن الدراسة مؤكداً حرص حكومة الإقليم على اتمام السنة الدراسية الحالية، وتدرس كل الاحتمالات، وهي ستقدم ما في وسعها لاستمرار العملية التعليمية.

سوار احمد