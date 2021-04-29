القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق موظفين في حادث مستشفى ابن الخطيب

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة تحقيق الرصافة، يوم الخميس، مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى والذي راح ضحيته 82 قتيلا.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث واصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى".

وأضاف ان "أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم".

واندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، مساء السبت الماضي، أودى بحياة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين، بينهم مرضى كانوا راقدين في المستشفى.

وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومسؤولين آخرين وتمت إحالتهم الى التحقيق.

سوار احمد