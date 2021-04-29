14 حالة وفاة بكورونا والإدارة الذاتية تمدد حظر التجوال

أربيل (كوردستان 24)- سجلت الإدارة الذاتية 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في وقت اعلنت فيه سلطات الإدارة تمديد حظر التجوال لمدة سبعة ايام أخرى، في كافة مناطق سيطرتها.

واعلنت هيئة الصحة تسجيل 123 اصابة جديدة، معظمها في الحسكة والقامشلي والطبقة، وتعود لـ 71 ذكرا و52 انثى، كما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.

واعلنت الإدارة في بيان تمديد حظر التجوال في كافة مناطقها بدءا من يوم غد الجمعة ولغاية يوم الخميس 6/5 من شهر ايار مايو المقبل.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات 15796، شفي منها 1606، فيما توفي حتى الآن 571 شخصا.

سوار احمد