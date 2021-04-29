الرئيس بارزاني وبرهم صالح يتباحثان المستجدات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني والرئيس العراقي برهم صالح، آخر المستجدات السياسية في اقليم كوردستان والعراق عموما.

وجاء ذلك اليوم الخميس، خلال استقبال الرئيس بارزاني لبرهم صالح في اربيل.

وخلال الاجتماع تم التباحث بآخر المستجدات السياسية في العراق، كما تمت مناقشة التطورات في العملية السياسية والتحديات التي تقف بوجه الانتخابات العراقية المزمع اجراؤها.

وسلط الاجتماع الضوء على العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فيما اكد الجانبان على ان حل الخلافات يشكل عامل استقرار لعموم العراق.

من جهة أخرى تباحث الرئيس بارزاني وصالح الاوضاع السياسية في اقليم كوردستان.

سوار احمد