رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 29 نيسان (أبريل) 2021، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق وإقليم كوردستان، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بموجب الدستور. وفي هذا الإطار، اعتبر الاجتماع إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 خطوة إيجابية يتعين أن تخدم بعدالة جميع مكونات العراق ومختلف مناطقه وضمان إرسال المستحقات المالية إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.

كذلك تمت الإشادة بالإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، وهو ما يتطلب دعماً من جميع الأطراف لإنجاح برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، من أجل خدمة المصلحة العامة وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول الانتخابات العراقية المقبلة مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة، وبما يضمن حقوق وتطلعات المكونات العراقية كافة.

سوار احمد