كوردستان تسجل انخفاضا نسبيا في الإصابات

أربيل (كوردستان 24)- سجل اقليم كوردستان، اليوم الخميس، انخفاضا نسبيا في اصابات فيروس كورونا، حيث اعلنت وزارة الصحة تسجيل أقل من ألف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير لوزارة الصحة انه تم تسجيل 868 اصابة جديدة، 193 منها في اربيل و279 في السليمانية و321 في دهوك و12 في حلبجة و57 في كرميان و6 في رابرين.

وتماثلت 907 حالة للشفاء في عموم مناطق ومحافظات الاقليم خلال 24 ساعة الماضية.

واكدت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة، حالة في اربيل وحالة في السليمانية و9 في دهوك.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 150008 اصابة، شفي منها 126508 فيما توفي حتى الآن 4016 شخصا.

سوار احمد