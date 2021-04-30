داعش يهاجم الشرطة وينصب كميناً للجيش ويوقع ضحايا في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني الجمعة بأن عدداً من مسلحي داعش هاجم الشرطة المحلية والجيش في عملتين منفصلتين جنوب كركوك.

وهذا أحدث عنيف يشنه تنظيم داعش في بلدة داقوق قرية كلوزي الواقعة في محيط داقوق، وهي منطقة مترامية الأطراف لا يزال داعش ينشط بجوارها.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن مسلحي داعش شنوا في بادئ الأمر هجوماً على قوات الشرطة المحلية مما أودى بحياة شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأضاف أنه وبعد أن طلبت الشرطة من الجيش العراقي إرسال تعزيزاته إلى المنطقة لصد هجوم داعش، نصب مسلحو داعش كميناً للجنود مما أودى بحياة جندي وإصابة اثنين آخرين.

وجاء ذلك بعد ساعات على محاولة انتحاري يرتدي سترة ناسفة اقتحام مبنى الأمن الوطني وسط كركوك قبل أن يقتله الحراس، حسبما أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني.

وسبق أن حذرت السلطات العراقية من أن تنظيم داعش يخطط لتكثيف عملياته وشن هجمات انتحارية داخل كركوك وما حولها ولا سيما قرب السجون.