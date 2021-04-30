ألمانيا قد تفقد آخر أنهرها الجليدية في غضون عشر سنوات

أربيل (كوردستان 24)- تسجل الأنهر الجليدية في جبال الألب في بافاريا ذوبانا أسرع من المتوقع وهي قد تزول بالكامل في خلال عشر سنوات فقط، وفق تقرير نشرته حكومة الإقليم الألماني الخميس.

وقال وزير البيئة المحلي ثورستن غلوبر في هذا التقرير إن "التغيير المناخي يضرب الأنهر الجليدية في بافاريا بقوة".

وأشار إلى أن "آخر الأنهر الجليدية قد يزول في خلال عشر سنوات"، فيما كان العلماء يعتبرون أن هذه الكتل الجليدية ستصمد حتى العام 2050 على الأقل.

لكن الذوبان يتسارع: إذ إن الأنهر الجليدية الخمسة في بافاريا فقدت حوالى ثلثي كتلتها الجليدية خلال العقد المنصرم، وثلث مساحتها أي ما يوازي مساحة 36 مدرج كرة قدم تقريبا.

وأشار إلى أن هذه الأنهر الجليدية "ليست مجرد معالم عن تاريخ الأرض تشكلت من الجليد والثلج (...) بل أيضا مقياس لوضع مناخنا".

وهذه الظاهرة عالمية، إذ أظهرت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" الأربعاء أن الذوبان المتسارع للأنهر الجليدية خلال السنوات العشرين الأخيرة بات يساهم في أكثر من 20 % من ارتفاع مستوى مياه البحار.

وعلى غرار سائر أنحاء أوروبا، تواجه ألمانيا منذ سنوات تقلبات كبيرة في درجات الحرارة. وقد سجل شهر نيسان/ابريل الجاري على سبيل المثال درجة حرارة بلغت 26 درجة مئوية في اليوم الأول، قبل أن تتراجع بقوة بأكثر من 15 درجة مئوية ليكون أكثر أشهر نيسان/أبريل برودة منذ أربعة عقود بحسب علماء الأرصاد الجوية.

وقد وجهت المحكمة الدستورية الألمانية الخميس صفعة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معتبرة أن الأهداف الحالية للحكومة في قضايا المناخ "غير كافية".