وفاة آن دوغلاس أرملة أسطورة هوليوود كيرك عن مئة وعامين

أربيل (كوردستان 24)- توفيت آن دوغلاس أرملة أسطورة هوليوود كيرك دوغلاس الخميس في منزلها في بيفرلي هيلز عن مئة وعامين بحسب ما أعلنت أسرتها.

والتقى كيرك دوغلاس الذي توفي في شباط فبراير 2020 عن 103 أعوام، آن في باريس عام 1953 أثناء تصوير فيلم "أكت أوف لوف"، وتزوجا في لاس فيغاس في 29 أيار مايو 1954.

وقالت عائلة دوغلاس في بيانها "لم يكن الأمر رومانسيا، لكنه كان قانونيا، وتعهد (كيرك) أنه سيتزوجها مرة أخرى في احتفال كبير".

وحقق كيرك دوغلاس، أحد آخر نجوم العصر الذهبي في هوليوود الذهبي والذي أدى أدوارا كثيرة أبرزها "سبارتاكوس" و"باث أوف غلوري"، وعده عام 2004 في مناسبة الذكرى الخمسين لزواجهما.

استمر زواجهما 66 عاما أنجبا خلاله بيتر وإريك. وشملت الأسرة أيضا ولدين آخرين هما مايكل وجويل من زواج كيرك دوغلاس الأول.

ولدت آن دوغلاس باسم هانيلوره ماركس في هانوفر في 23 نيسان/أبريل 1919. كانت طالبة في بلجيكا عندما قصف النازيون بروكسل عام 1940.

هربت آن بالسيارة مع أصدقاء لها وتوجهت نحو فرنسا. لكن أوراقها الألمانية كانت عائقا بالنسبة إليها، فتزوجت بلجيكيا للحصول على الجنسية.

وبعد أشهر من وصولهم إلى باريس، احتل الألمان المدينة. عندما أصدر النازيون مرسوما يقضي بضرورة عرض الأفلام مع ترجمة ألمانية، ساهمت معرفة آن بالألمانية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية في عثورها على عمل مع موزع أفلام فرنسي.

وبعد الحرب، واصلت مسيرتها المهنية في صناعة السينما وعملت لصالح شبكة "إن بي سي" الأميركية ثم مع جون هيوستن في إنتاج "مولان روج" قبل لقاء كيرك.

كانت آن دوغلاس ناشطة في الدبلوماسية والعمل الخيري، وقد زارت 44 بلدا كسفيرة للنيات الحسنة للقيم الأميركية.