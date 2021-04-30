ثلاث فلسطينيات من بين ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة، إن ثلاث فلسطينيات سقطن في الحريق الذي وقع قبل أيام في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ولقي 82 شخصاً على الأقل مصرعهم في الحريق الذي شب في المستشفى الذي يعالج مرضى فيروس كورونا. وأصيب أكثر من 100 آخرين في الحريق الذي حدث بعد انفجار أسطوانة أكسجين ليل السبت الماضي.

وأعلنت السفارة الفلسطينية بغداد عن "استشهاد ثلاث مواطنات فلسطينيات وهن: هاجر محمد يوسف الشعبان وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان، وذلك بالحريق في الحريق الذي نشب بالمستشفى".

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا.

وسبق أن أوقف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الصحة وأمر بفتح تحقيق في الحريق الذي اندلع في وحدة العناية المركزة في ردهة "مخصصة للإنعاش الرئوي".