مع تغوّل كورونا عالمياً.. كوردستان تفرض حجراً صحياً على القادمين من الهند

أربيل (كوردستان 24)- قرر إقليم كوردستان، فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من الهند لمدة أسبوعين في إطار أحدث توجيهات لوزارة الصحة.

ويأتي هذا في الوقت الذي يكافح فيه إقليم كوردستان موجة وبائية عنيفة مع اشتداد الإصابات والوفيات بالجائحة عالمياً ولا سيما في الهند.

وقالت وزارة صحة إقليم كوردستان في بيان إن جميع القادمين من الهند سيخضعون إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين مع إجراء فحص كورونا.

وأضافت أن القادمين من الهند إلى الإقليم سيخضعون لاختبار (بي.سي.آر) عند وصولهم وإجراء اختبار ثانٍ بعد سبعة أيام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه إذا ظهرت النتائج سلبية بالنسبة للفحوص فإنه يمكن للفرد أن يحجر نفسه في المنزل لمدة سبعة أيام إضافية.

وعلّق إقليم كوردستان الرحلات الجوية من مطاراته إلى الهند التي سجلت في الأيام القليلة الماضية أرقاماً قياسية غير مسبوقة بإصابات ووفيات كورونا.

وتقول الهند إن السلالة الجديدة من الوباء خطيرة وأكثر عدوى من باقي السلالات الأخرى المكتشفة. وتفشت السلالة الجديدة على الرغم من حملات التطعيم.

وأصدرت وزارة الصحة الاتحادية تحذيرات مماثلة، مما دفع الخطوط الجوية العراقية إلى تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الهند والى إشعار آخر.

ويحدّث إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إجراءاتهما الصحية دورياً كلما تغّول الوباء أو شهد طفرات جديدة في محاولة لاحتوائه.

وسجل العراق، وبضمنه إقليم كوردستان، أكثر من مليون إصابة بكورونا منها أكثر من 15 ألف حالة وفاة منذ ظهور أول إصابة في البلاد عموماً في شباط فبراير 2020.