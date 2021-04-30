كوردستان تحظر التجوّل طيلة الفطر وتدرس استئناف الدوام المدرسي بعد عطلته

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كوردستان الجمعة عدداً من الإجراءات والتدابير الجديدة في إطار جهود احتواء الوباء، ومنها حظر التنقل بين المحافظات طيلة عطلة عيد الفطر واستئناف الدوام المدرسي بعد عطلة العيد.

وقالت اللجنة في بيان تلقته كوردستان 24، إنها قررت فتح أبواب المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعد عيد الفطر المبارك وبعد تقييم الموقف الوبائي ومعدل تفشي فيروس كورونا.

وتقرر حظر التجوّل في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة ومناطق رابرين وكرميان والوحدات الإدارية ابتداءً من الساعة 12:00 من آخر ليلة في رمضان ولغاية الساعة 12:00 مساء ثالث أيام عيد الفطر.

كما تقرر حظر السفر العراقيين من وإلى الهند وحظر دخول الأجانب الذين زاروا الهند، مع إخضاع العراقيين العائدين للحجر الصحي في منافذ إقليم كوردستان.

ووجهت اللجنة العليا لمكافحة كورونا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بوضع تعليمات خاصة للأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والاحتفالات الدينية في المساجد.

وقررت اللجنة منع تقديم الشيشة (الأراجيل) في المقاهي والنوادي والمطاعم، وسيتم تغريم المخالفين بمبلغ قدره خمسة ملايين دينار.

كذلك قررت اللجنة عقد اجتماع آخر بعد شهر رمضان لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الوباء عبر إصدار قرارات جديدة وبحث مواصلة العملية التعليمية.

وأشارت إلى إنه سيتم تنفيذ هذه القرارات ابتداء من 1 أيار مايو المقبل في الساعة الثامنة مساءً.