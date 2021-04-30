رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي هاتفياً العاهل الأردني في وفاة عمه وممثله الشخصي

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 30 نيسان (أبريل) 2021، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني أعرب خلاله عن أصدق مشاعر التعزية برحيل عم الملك وممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال.

وخلال الاتصال الهاتفي، قدم رئيس الحكومة خالص مواساته للعاهل الأردني والأسرة الهاشمية الكريمة بهذا المصاب، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً الصبر والسلوان.

وعبّر الملك الأردني عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.