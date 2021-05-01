داعش يشن هجوماً على قوات البيشمركة في محيط كركوك

أربيل (كوردستان 24)- شن تنظيم داعش في وقت مبكر من صباح اليوم هجوماً عنيفاً على قوات البيشمركة في حدود بلدة بردي – آلتون كوبري شمال غرب كركوك.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وقوات البيشمركة في المنطقة المترامية الأطراف مما أودى بحياة ثلاثة من مقاتلي البيشمركة، حسبما أفاد مراسلنا.

وشن داعش هجماته على موقعين للواء العاشر من قوات البيشمركة "مما أسفر عن استشهاد آمر سرية واثنين من مقاتلي البيشمركة"، بحسب مصدر عسكري.

واصيب مقاتلان آخران بجروح.

هذا وقالت وزارة البيشمركة في بيان إن قواتها "قاومت وصدت بقوة" الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش في تلال الدبس شمال غرب كركوك. وأشارت إلى أن قوات البيشمركة كبدت داعش خسائر فادحة حيث لاذ الإرهابيون بالفرار تاركين خلفهم جثث قتلاهم.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إن هجمات داعش وقعت قرب قرية بركان في حدود المحور الخامس لقوات البيشمركة.

وأضافت في بيان لها "الوضع الآن تحت سيطرة البيشمركة".

وقال نوري حمه علي مسؤول محور كركوك – بردي (آلتون كوبري) إن قوات البيشمركة ألحقت هزيمة بتنظيم داعش في فترة قصيرة جداً.

وأضاف أن تنظيم داعش يشن مثل هذه الهجمات مستفيداً من الفراغ الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي الذي يبلغ خمسة كيلومترات في المنطقة.

وقال إن داعش نفذ هجومه بعد الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وتم صد الهجوم وإجبار الدواعش على الفرار بعد 40 دقيقة.

وتابع "لدينا مواقع مرابطة في المناطق، لكن الحكومة العراقية لم تسمح للبيشمركة بالاستقرار في تلك المناطق، لذا فهي مسؤولة".

وأوضح حمه علي أن تنظيم داعش شن هجومه على البيشمركة من محورين، مبيناً أن قوات البيشمركة قدمت خسائر بشرية في موقع واحد.

وشهدت المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك أعمال عنف متصاعدة نفذها تنظيم داعش في الفترة الأخيرة ضد المدنيين وقوات الأمن.

وكان كبار المسؤولين في إقليم كوردستان حذروا مراراً من أن تنظيم داعش بدأ بالفعل في إعادة تنظيم صفوفه، وحثوا بغداد على زيادة التنسيق مع البيشمركة لتعقب فلول المتطرفين على امتداد المناطق المتنازع عليها بدءاً من خانقين ووصولاً إلى سنجار.