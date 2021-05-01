رئيس أركان البيشمركة محذراً: أراضي "الفراغ الأمني" أنعشت داعش من خانقين إلى غرب دجلة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس أركان قوات البيشمركة جمال أيمينكي السبت إن الفراغ الأمني بين القوات الكوردية والقوات العراقية يبدأ من خانقين في محافظة ديالى وصولاً إلى غرب دجلة في محافظة نينوى، مشيراً إلى أن الفجوة الأمنية تنعش تنظيم داعش.

جاء ذلك في تعقيبه على الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في محور بردي – آلتون كوبري والذي أودى بحياة ثلاثة من مقاتلي البيشمركة.

وقال أيمينكي لكوردستان 24، إن حكومة إقليم كوردستان دعت في مناسبات كثيرة إلى سد الفراغ الأمني، إلا أن القوات العراقية لم تقم بما يتعين فعله.

وتابع "يمتد الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والقوات العراقية من خانقين إلى غرب دجلة، مما مكّن تنظيم داعش من إعادة تنظيم صفوفه ورفع معدل هجماته ونشاطاته".

وأشار إلى أن الجانب الكوردي أبلغ القوات العراقية مراراً بمخاطر الفراغ وأنه سيكون عاملاً في معاودة ظهور داعش، مؤكداً أن إقليم كوردستان اقترح على بغداد أن تسد الفراغ الأمني بالتعاون والتنسيق المشترك، غير أن بغداد لم تأخذ بتلك التحذيرات على محمل الجد.

وقال أيمينكي "لم يقدم الجانب العراقي أي تجاوب للتوصل إلى اتفاق".

وأوضح أنه في الاجتماعات مع لجنة وزارة الدفاع العراقية تم الاتفاق على التعاون في أربعة مراكز أمنية مشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية.

وأضاف "لكن لم يتم افتتاح سوى مركزين أحدهما في أربيل والآخر في بغداد".