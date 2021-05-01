سقوط ضحايا في هجمات دموية لداعش على قوات الأمن في كركوك وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- شن تنظيم داعش في وقت مبكر من صباح السبت سلسلة هجمات على القوات العراقية أوقع خلالها ضحايا في كركوك وبغداد.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن مسلحي داعش شنوا هجومين منفصلين على مواقع للشرطة الاتحادية أحدهما في بلدة الرياض والآخر في الحويجة جنوب غرب كركوك، مشيراً إلى أن الهجومين أوقع ضحايا دون أن يتسنى على الفور معرفة أعدادهم بالضبط.

إلى ذلك، سقط عدد من الجنود ضحايا بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش في بلدة الطارمية إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصادر أمنية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن العبوة الناسفة انفجرت على عجلة تابعة للجيش العراقي "مما أدى الى استشهاد أربعة مقاتلين".

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع هجوم عنيف شنه مسلحو داعش على قوات البيشمركة في شمال غرب كركوك مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من مقاتلي البيشمركة.

وصعّد تنظيم داعش من هجماته الدموية في الفترة الأخيرة في كل من محيط بغداد وشمال بابل وديالى وكركوك ونينوى وأطراف صلاح الدين.

وغالباً ما تتركز هجمات داعش في المناطق المتنازع عليها وتحديداً في المناطق التي تفصل بين قوات البيشمركة والقوات العراقية والتي باتت تعرف بمناطق الفراغ الأمني.