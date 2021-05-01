نيجيرفان بارزاني يدعو لإنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش في المناطق المتنازع عليها

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني السبت البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لإنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش لتأمين المناطق المتنازع عليها.

جاء ذلك في بيان أصدره بعد هجوم شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في محيط كركوك مما أودى بحياة عدد من المقاتلين وإصابة آخرين بجروح.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانه "في الساعة 12:30 من الليلة الماضية، هاجم مسلحو تنظيم داعش الإرهابي مواقع البيشمركة في محور غرب كركوك لقوات بيشمركة كوردستان بالقرب من قرية (قاية باشي) التابعة لناحية بردي (آلتون كوبري) بمحافظة كركوك، وأسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة من البيشمركة الذين تصدوا بكل شجاعة وبسالة لهجوم داعش، نعزي عوائل الشهداء البيشمركة الثلاثة ونرجو الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف "لقد نبهنا الحكومة الاتحادية العراقية والتحالف الدولي ضد داعش مرات عديدة من استعادة داعش لقوته والاستفادة من الفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وقد تزامن هجوم الليلة الماضية على محور البيشمركة مع هجمات أخرى شنها داعش".

وجاء في البيان "وهنا نجدد دعوتنا للبرلمان وللحكومة الاتحادية العراقية والتحالف الدولي ضد داعش للإسراع بالعمل على تشكيل قوات مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، لكي لا تستخدم هذه المناطق بعد الآن كممر لتحركات داعش الإرهابية، فهذا يمثل خطراً كبيراً جداً على إقليم كوردستان وكل العراق وتهديداً لأمن كل المنطقة والعالم".

واختتم بيانه بالقول "إقليم كوردستان مستعد لجميع أشكال التعاون في سبيل بناء هذه الشراكة والتنسيق بصورة عاجلة".