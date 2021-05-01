قوباد طالباني يندد باعتداء داعش على البيشمركة ويدعو لسد الثغرات الأمنية مع الجيش

أربيل (كوردستان 24)- أصدر نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني السبت، بيانا حول الهجوم الذي استهدف الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة في محور بردي (آلتون كوبري) بمحافظة كركوك.

وقال طالباني في البيان "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة في بردي، ونؤكد باننا يجب أن نتصدى بكل طاقتنا لتلك الهجمات الجبانة التي تشنها المجاميع الإرهابية وسد الثغرات الأمنية الموجودة في تلك المناطق".

وأضاف أن "تلك الهجمات الإرهابية تخبرنا بأن علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الإرهاب والترهيب بجميع أشكاله وبأي سبب كان، يجب علينا العمل على اقتلاع تلك الآفة الخطيرة التي تستهدف السلام والأمن العالمي من جذورها".

واختتم طالباني بيانه بالقول "نتقدم باحر التعازي الى عوائل شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم لحماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".