التحالف الدولي: هجوم داعش يظهر حاجة ملحة للتعاون بين الجيش والبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة السبت إن الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة يظهر حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التعاون بين القوات الكوردية وقوات الأمن العراقية.

وقال قائد مركز تنسيق التحالف الكولونيل ديفيد ويليامز لكوردستان 24، إن التحالف يأسف للخسائر في أرواح جميع العراقيين بسبب أنشطة داعش الإرهابي.

وأضاف "نقدم تعازينا القلبية إلى أسر شهداء البيشمركة وأصدقائهم في هجوم اللية الماضية الذي شنه داعش، كما نتمنى الشفاء العاجلة للمصابين".

وأشار ويليامز إلى أن "هذا الهجوم يذكرنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للعراق وإقليم كوردستان العراق ويظهر الحاجة الملحة إلى مزيد من التعاون بين قوات الأمن العراقية وقوات الأمن الكوردية على طول امتداد المناطق المتنازع عليها".

وقال إن "الجانب الرئيسي من جوانب التعاون هو إنشاء مراكز التنسيق المشتركة، التي سوف تكون مفتاحاً لمنع وقوع هجمات كهذه، وهذا أمر ضروري لهزيمة داعش نهائياً".