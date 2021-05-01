اقتصاد

بورصة أربيل: الدولار يحقق ارتفاعاً مع انخفاض جديد للذهب

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کوردستان بورصة كوردستان أسعار الذهب أسعار الدولار

أربيل (كوردستان 24)- حقق سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية بينما شهد سعر الذهب انخفاضاً في أسواق أربيل بإقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق أربيل

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 179000 دينار

100 جنيه إسترليني = 206000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار

دينار أردني واحد = 2800 دينار

أسعار الذهب في أسواق أربيل

مثقال عيار 24 = 421000 دينار

مثقال عيار 21 = 371000 دينار

مثقال عيار 18 = 316000 دينار

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