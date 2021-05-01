بورصة أربيل: الدولار يحقق ارتفاعاً مع انخفاض جديد للذهب
أربيل (كوردستان 24)- حقق سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية بينما شهد سعر الذهب انخفاضاً في أسواق أربيل بإقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق أربيل
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 179000 دينار
100 جنيه إسترليني = 206000 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار
دينار أردني واحد = 2800 دينار
أسعار الذهب في أسواق أربيل
مثقال عيار 24 = 421000 دينار
مثقال عيار 21 = 371000 دينار
مثقال عيار 18 = 316000 دينار