واشنطن: ملتزمون بالوقوف مع البيشمركة لضمان هزيمة داعش

أربيل (كوردستان 24)- اكدت القنصلية الأمريكية العامة في اربيل، اليوم الأحد، وقوف الولايات المتحدة مع قوات البيشمركة لضمان هزيمة تنظيم داعش.

ووجهت القنصلية على حسابها في موقع تويتر التعزية لحكومة اقليم كوردستان ولذوي ضحايا البيشمركة الذين قضوا في الهجوم الاخير الذي نفذه داعش على البيشمركة في محافظة كركوك.

وتابعت القنصلية "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف مع قوات البيشمركة وغيرها من قوات الأمن العراقية لضمان هزيمة داعش تمامًا".

وفجر امس السبت، نفذ عناصر داعش هجوما أودى بحياة ثلاثة من عناصر البيشمركة وأوقع جريحين آخرين، وذلك في مرتفعات قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وجاء الهجوم على البيشمركة بالتزامن مع هجومين آخرين على الشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك.

سوار احمد